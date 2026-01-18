民進黨將派誰對決張善政？何志偉有自信：我一直是最好選項

2026桃園市長選舉，張善政將爭取連任，民進黨要派誰參選則引發各界關注！被視為可能人選之一的的總統府副秘書長何志偉昨（17）日表示，有競爭、比較才會知道誰比較好，並強調「我一直都是最好的選項」。

何志偉昨前往桃園八德建德公園參加親子派對，並表示要用愛心好好把整個城市變成像迪士尼樂園一樣，要那麼樣的開心、快樂；至於具體要怎麼做，何則指出，首先是要盤點空間，若找到空間後，要跟在地區民甚至學校等，「小孩子喜歡什麼，我們就給什麼」。

何志偉近期持續積極深耕地方，並頻頻在桃園各區多場親子活動現身，爭取家長與市民支持，也拋出許多親子政策，何昨也表示，當成為大人之前也都是孩子，「孩子要什麼你會不知道嗎？」

面對民進黨對桃園市長選戰的提名作業，何志偉強調，還是由提名的委員會來做最後的決定，並認為有競爭也好或者是有比較也好，才會知道誰比較好。何志偉最後更是自信的表示，「我一直都是最好的那一個選項。」

2026桃園市長選舉，民進黨中包括何志偉、正國會不分區立委王義川都被傳出有意角逐，先前更傳出桃園地方上有不少人期待曾任桃園市府新聞處長4年的行政院秘書長張惇涵出馬角逐，最終民進黨將派誰對決尋求連任的張善政，備受外界高度關注。

