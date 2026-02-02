民進黨屏東基層選舉黨內登記 縣府前處長、公所秘書登記

鍾定豪。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕民進黨屏東縣基層選舉今天啟動登記，首日首長部分分別為客家重鎮的內埔及竹田鄉登記，內埔為前縣政府民政處長李明宗，竹田則是現任鄉公所秘書鍾定豪，其中鍾定豪還特別挑下午2點，正巧今天是2月2日，剛好是222的順口溜。

登記參選內埔鄉長的李明宗，從最基層出發，原本是鄉公所秘書，後來回到東片村參選村長，整合當地特色打造東片寶石村，後續也被延攬至縣府擔任客務處處長，懷抱對家鄉的理想而決定辭職參選。

登記參選竹田鄉長的鍾定豪，曾任正修、大仁、美和科技大學及慈惠醫專講師、社團法人屏東縣客家扶濟會理事長、屏東縣政府縣長室秘書、竹田鄉公所秘書，並取得屏東科技大學EMBA碩士。

任職多年，為竹田爭取多項建設包括爭取客家總圖書館落腳、爭取傳統市場新建、開闢都市計畫地6號道路，讓乙種工業區的重型車與一般用路人分離，增加就業機會，希望竹田能持續無縫接軌的建設。

李明宗。(記者陳彥廷攝)

