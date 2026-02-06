民進黨屏東市長無人登記參選 內埔鄉2人登記將進行初選

民進黨屏東縣基層公職人員選舉參選登記，今天是最後一天，現任議員潘芳泉（左）、黃建溢（右）一早前往登記。（羅琦文攝）

國民黨籍屏東市長周佳琪尋求連任，她表示，維持自己的節奏，把重心放在市政推動，抱著「以民為本」的心全力以赴。（羅琦文攝）

屏東縣政府前客務處長李明宗日前到民進黨屏東縣黨部登記參選內埔鄉長。（羅琦文攝）

民進黨屏東縣黨部基層選舉登記，內埔鄉代鍾育杰（前排右三）登記參選鄉長，讓內埔鄉成為黨內唯一有1人以上登記選鄉長的鄉鎮，將進入初選。（謝佳潾攝）

民進黨屏東縣黨部2日至6日辦理縣議員與鄉鎮市長選舉登記作業，今（6）日下午5時截止登記，結果屏東市長無人登記參選，內埔鄉則有2人登記，需進行初選。縣黨部表示，屏東市長人選問題將交由執委會討論，由執委會授權主委徵詢有意願且有能力的人選，強調屏東市長選戰絕不缺席。

民進黨屏東縣第4、5類公職（鄉鎮市長、議員、鄉鎮市民代表、村里長）選舉登記，今天是最後一天，不少有意願參選者擠在今天登記。最後登記結果，共15名鄉鎮長、20名議員、34名代表、1名村里長完成登記。縣黨部表示，後續將送消極資格與執委會作資格審定。

在鄉鎮市長方面，最受矚目的是屏東市長人選，屏東縣至1月底全縣人口數共78萬1681人，其中屏東市有19萬1303人，占全縣近1／4，但最後結果無人登記參選。縣黨部表示，屏東市至關重要，民進黨不可能放棄這麼重要的地方，將會在農曆過年後召開執委會，授權主委徵詢有意願及有能力者，也不排除與無黨籍人土合作，一定會推出最優秀的人選。

地方人士指出，其實在民進黨在登記之前，黨部即已初步對檯面上的可能人選徵詢過一次，人選雖傳聞甚多，卻至今難產，都無人有意願代表民進黨。基層黨工也表示，輸人不輸陣，屏東市這麼重要的地方，如果讓國民黨同額競選，豈不是太難看！

相較於屏東市的冷清、其他鄉鎮多維持1人登記的穩定局勢，唯獨內埔鄉競爭趨於白熱化，分別有屏東縣政府客務處前處長李明宗，以及內埔鄉民代表鍾育杰兩人完成登記。縣黨部表示，秉持公正公開原則辦理黨內初選作業，議員登記部分，無選區超額登記，不用辦理初選，內埔鄉長人選，將依據「民進黨屏東縣第4.5類公職提名條例」辦理黨內初選。

縣黨部指出，初選採民意調查占比70％與黨員投票占比30％，4月20日計算兩者合算積分較高者，依序產生提名，黨員投票則於4月18日辦理，送交中央核覆後，6月10日正式公告候選人提名名單。

面對民進黨對手懸而未決，尋求連任的國民黨籍屏東市長周佳琪顯得處之泰然。她表示，還是維持著自己的節奏，把重心放在市政的推動，包括整個年度的活動計畫、村里鄰的拜訪、長輩的關懷、兒童表揚等等，全力將自己目前所規畫的工作可以如期如質完成。

周佳琪說，對於屏東市長的選舉，她還是順其自然，抱著「以民為本」的心，把民眾反映給公所的建議全力以赴，將民意反映轉化為具體政績，以實質建設爭取選民認同。

