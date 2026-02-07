民進黨屏東縣基層選舉70人登記 政黨影響力有限

民進黨屏東縣基層選舉已經登記完畢，僅有一人登記的高樹鄉長梁正翰等人將直接提名。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕民進黨屏東縣黨部辦理鄉鎮市長、縣議員、代表、村里長提名登記截止，情況並不踴躍，屏東縣議員有55席，只有20人登記，不足半數，村里長則僅有1人登記，黨內分析，基層選舉選民看的是服務熱忱，愈基層政黨的影響力愈低，所以參與登記的人才會不多。

民進黨屏東縣基層選舉提名登記已經結束，鄉鎮市長有15人登記、縣議員20人、鄉鎮市民代表34人、村里長僅有1人，總數只有70人登記，顯示愈基層，愈不重視政黨提名，因此提名數還不到當選席次的一半。

黨內分析，村里長、鄉鎮市民代表都是直接面對選民，沒有黨派反而能廣泛吸收選票，因此多數不想以黨派來參選，但到了縣議員及鄉鎮市長層級，雖然有一些影響度，但重點仍在於對基層的服務及問政的理念等因素，大部分都是民眾生活周遭的問題，很少涉及國家主權等問題，所以得視各選舉區、鄉鎮市的選民結構為主，政黨只是一個選項，不是必要性，得到立委及縣長的層級，政黨的影響力才會增大。

黨內認為，民進黨在基層選舉不是強項，但是黨友甚多，只要是理念相同，沒有掛黨籍也能合作，而提名登記雖然已截止，但必要時仍可以採取徵召的方式提名，有爭議的也能協調，後續仍然大有可為。

