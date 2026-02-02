民進黨屏東縣黨部登記參選首日 老將新秀各擅勝場

屏東縣議員洪明江助理潘筱潔（中）登記參選屏東縣第三選區議員。（羅琦文攝）

屏東縣前縣議員李清聖登記參選屏東縣第一選區議員。（羅琦文攝）

屏東縣政府前祕書蔡侑庭登記參選屏東縣第一選區議員。（羅琦文攝）

屏東縣政府前客務處長李明宗登記參選內埔鄉長。（羅琦文攝）

竹田鄉公所祕書鍾定豪登記參選竹田鄉長。（羅琦文攝）

民進黨屏東縣黨部今（2）日起至6日進行鄉鎮市長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長登記。今（2）日有3位議員參選人、2位鄉長參選人前往登記，也宣告選戰正式開跑。

今天前往登記的有，屏東縣議員第一選區參選人前縣議員李清聖、屏東縣政府前祕書蔡侑庭、第三選區參選人議員洪明江助理潘筱潔、內埔鄉長參選人屏東縣政府前客務處長李明宗、竹田鄉長參選人竹田鄉公所祕書鍾定豪。

李清聖曾任2屆縣議員、民進黨屏東縣黨部主委。他說，秉持民進黨創黨精神，實踐清廉勤政愛屏東努力，他在議員任內被譽為議會模範生，因此希望透過在議會出席問政，再把議會的招牌擦亮，屏東市民也需要優質的民意代表，他有信心給屏東縣民帶來清新高水準的服務。

32歲的蔡侑庭曾在縣府勞青處、工商投資策進會服務，並擔任縣長周春米秘書，他強調青年挺身而出扛起世代責任，以「屏東關鍵時刻，我願意挺身而出」作為參選主軸，宣示以年輕世代的行動力，承擔地方發展的責任，為屏東下一個10年打下穩固基礎。

潘筱潔擁有10多年豐富的政治幕僚經驗，曾任現任海委會主委管碧玲的立委助理，返鄉後投入屏東縣議員洪明江團隊擔任特助。社工背景出身的她，長期深耕基層與偏鄉服務，具備中央視野與地方實務的雙重歷練，首波政見聚焦「青銀共居」與「社福升級」。

李明宗曾任內埔鄉東片村長、鄉公所總務、周春米立委辦公室主任，而後轉任客務處長，這次為了參選內埔鄉長，在1月辭去處長職務並舉行參選宣誓大會，現任鄉長鍾慶鎮率鄉內逾半數村長、鄉代們相挺，場面相當盛大。他說，自己從基層一路做起，經歷橫跨地方、中央與縣政體系，最了解內埔需要，且有能力尋找資源解決問題。

鍾定豪是屏科大碩士，曾任屏東縣政府縣長室秘書、客家扶濟會理事長，在多所大學擔任過講師，現任鄉公所祕書，曾獲美和中學傑出校友。他強調「心在竹田、無縫接軌」，在公所祕書任內推動鄉政，爭取完善公托體系、合署行政大樓新建案、協助縣府拆除舊圖書館、打造客家總圖、新建竹田鄉衛生所、多條鄉內道路建設、推動自來水普及率，最了解鄉親的需求。

民進黨屏東縣黨部議員、鄉鎮市長此次開放參選，有意參選者皆能登記參選，現任鄉鎮市長連任並沒有優先權。登記自2月2日至2月6日，候選人協調期間2月10日至3月20日，若參選人數太多，將進行民調，民調時間4月14日至4月17日，初選投開票日為4月18日。

