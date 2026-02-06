民進黨屏東黨部選舉登記 內埔鄉長2人將黨內初選

（中央社記者黃郁菁屏東縣6日電）民進黨屏東縣黨部2日起鄉鎮市長、縣議員等選舉登記，今天截止日，鄉鎮長共15人、縣議員共20人登記。內埔鄉長2人將辦黨內初選；屏東市長無人登記，年後執委會討論。

民進黨屏東縣黨部發布訊息表示，2至6日辦理第4、5類公職（鄉鎮市長、議員、鄉鎮市民代表、村里長）選舉登記，鄉鎮長完成登記人數15名、議員20名、代表34名、村里長1名。後續將送消極資格與執委會作資格審定。

縣黨部表示，黨部秉持公正公開原則辦理黨內初選作業，縣議員、鄉鎮市長採開放登記。議員登記部分，無選區超額登記，不用辦理初選。第一選區登記6人、第二選區1人、第三選區4人、第四選區5人、第五選區2人、第六選區2人。

依縣黨部資訊，鄉鎮長登記人包含九如鄉藍聰信、里港鄉陳明達、高樹鄉梁正翰、長治鄉邱佳娟、麟洛鄉盧重彰、竹田鄉鍾定豪、萬巒鄉曾淼祥、潮州鎮洪明江、南州鄉葉俊緯、崁頂鄉郭建清、林邊鄉鄭慶堂、枋山鄉羅金良、恆春鎮陳文弘。

縣黨部指出，鄉鎮長登記部分，只有內埔鄉長有2人參選，分別為李明宗與鍾育杰。將依據「民進黨屏東縣第4.5類公職提名條例」辦理黨內初選，採民意調查占比70%與黨員投票占比30%，4月20日計算兩者合算積分較高者依序產生提名，黨員投票則於4月18日辦理，送交中央核覆後，6月10日正式公告候選人提名名單。

屏東市長由於無人登記參選，縣黨部表示，年後將召開執委會，授權主委徵詢有意願與能力者。（編輯：李亨山）1150206