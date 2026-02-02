民進黨屏縣基層參選登記 蔡侑庭、李清聖、潘筱潔要拚議員

縣長周春米前祕書蔡侑庭參選第一選舉區縣議員。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕民進黨屏東縣黨部今天開始受理縣議員、鄉鎮市長等基層參選登記，今天完成登記的有參選縣議員的縣長周春米前祕書蔡侑庭、前縣議員李清聖、縣議員洪明江助理潘筱潔，參選內埔鄉長的有前客務處長李明宗、參選竹田鄉長的現任竹田鄉祕書鍾定豪等人，而整個登記日期到6日截止。

現年32歲的蔡侑庭曾擔任縣長周春米祕書，這次要參選第一選舉區屏東市，可說是年輕世代參選，希望展現年輕世代願意接棒及承擔公共責任的決心，要打造屏東更有競爭力及更有溫度的未來。

廣告 廣告

前縣議員李清聖則是從政資歷豐富，在擔任縣議員及民黨縣黨部主委時表現優異，但本屆參選屏東市長時落敗，這次決定重新出發，回歸參選第一選舉區縣議員。

潘筱潔則是參選第三選舉區潮州、內埔的縣議員，其曾任現為海委會主委管碧玲的立委助理，社工出身的她長期深耕基層與偏鄉服務，主張青銀共居與社福升級，打造幸福屏東。

李明宗則是辭去縣府客務處長參選內埔鄉長，展現到地方服務的熱忱和決定，了解地方可以爭取到最大的資源。

現任竹田祕書鍾定豪參選竹田鄉長則是希望讓竹田的建設更完善，要以無縫接軌的方式讓竹田更加的進步。

前縣議員李清聖回鍋參選縣議員。(記者葉永騫攝)

縣議員洪明江助理潘筱潔參選第三選舉區縣議員。(記者葉永騫攝)

前縣府客務處長李明宗參選內埔鄉長。(記者葉永騫攝)

竹田鄉祕書鍾定豪參選竹田鄉長。(記者葉永騫攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

毛嘉慶開口約砲的就是她！「小草女神」發聲了：確實不舒服

被酸黑道選縣長！陳見賢發言人竟這樣澄清 她驚：承認是超大尾流氓

終於要說「橘子」去向？ 陳佩琪突自曝「已寫好長文」：很精采！

短短1個月瘦11公斤！矢板明夫曝「3大秘密武器」

