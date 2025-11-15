民進黨崩潰？綠委要青鳥打爆韓國瑜電話 王鴻薇傻眼1句話開嗆

不滿立院昨三讀通過《財政收支劃分法》部分條文，民進黨綠委陳培瑜要求一人一通電話打給韓國瑜，要韓國瑜不要把新版的財劃法送出立法院。對此，藍委王鴻薇怒批，陳培瑜完全不知道憲政的運作，民進黨違憲還要逼迫人家也違憲嗎？

王鴻薇怒批，陳培瑜完全不知道憲政的運作，民進黨違憲還要逼迫人家也違憲嗎？（圖/王鴻薇辦公室提供）

立法院會昨日三讀修正通過《財政收支劃分法》部分條文，增訂中央對地方計畫型補助款，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值，行政院長卓榮泰第一時間表示遺憾，並指政院將尋求憲政救濟。

民進黨立委陳培瑜。（圖取自陳培瑜臉書）

對此，陳培瑜今天（15日）表示，立法院又一次硬闖財劃法修法，他支持行政院積極面對，但她也還有一個訴求，請韓國瑜不要把這個三讀通過的法案送出立法院，把錯誤就留在立法院，拜託一人一通電話，打給韓國瑜！

廣告 廣告

對此，王鴻薇隨即痛批，陳培瑜竟然為了財劃法通過，去要求一人一通電話打給韓國瑜，要求韓國瑜不要把新版的財劃法送出立法院。想陳培瑜擔任民進黨黨團的幹部，真的是非常的沒有程度。

王鴻薇怒批，陳培瑜完全不知道憲政的運作，民進黨違憲還要逼迫人家也違憲嗎？而且如果陳培瑜真的想要阻擋新版的財劃法，那有本事就打電話給賴清德，讓總統府不要公告這個法律也就不會生效了，幹嘛要聳動所有的青鳥一人一通電話去打給韓國瑜呢？所以充其量陳培瑜不過又是學賴清德上樑不正下樑歪，只是要去蹭韓國瑜的流量而已，而不是真心為了新版財劃法，這樣的做法只是凸顯自己無知又沒有程度。

延伸閱讀

買到要燒掉？Belkin三款產品曝火災危機 美台同步召回

卓榮泰批評財劃法修正案 侯友宜籲行政院提出明確版本

雙城論壇遭卡？陸委會：蔣市長帶隊去上海沒問題