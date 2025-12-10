民進黨工涉共諜案開庭 吳釗燮前助理高喊「這5字」

即時中心／徐子為報導



今年4月爆發前立法院院長辦公室助理洩密案，案情向上延燒，總統府辦公室前諮議吳尚雨、民進黨前黨工邱世元、黃取榮、國安會秘書長吳釗燮前助理何仁傑也被控涉入共諜案，黃取榮疑似透過黨內人脈，滲透副總統及外交部長核心幕僚，竊取外訪行程及接見友邦等機敏資料傳回中國，台北地院依國家機密保護法判黃10年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今（10）日下午開庭，國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的助理何仁傑被押解時，對媒體大喊「我沒有做錯」。





本案因事涉及國安，高院未公開審理。一審時吳尚雨被判4年、邱世元6年2月、何仁傑8年2月徒刑。吳一審審判中認罪，今年9月5日以50萬元交保、8日辦保完成。另外，本案4名被告因涉入共諜案，皆已被民進黨地方黨部除名。



黃取榮除了本案外，他因長期發展組織，刺探、收集我國政府機關的機敏資訊，不法獲利逾600萬元，高檢署依國家安全法為大陸地區發展組織罪嫌起訴，求處12年以上有期徒刑，現由高院審理中。



檢調調查指出，黃取榮曾在中國經商，2017年起被中國情治單位吸收，返台後為中國探詢政治情資，涉嫌吸收邱世元參與洩密，檢調認為黃、邱分別收取報酬607萬7500元、221萬6924元。



黃取榮、邱世元為錢財利益，向吳尚雨、何仁傑刺探正副副總統參訪友邦公務機密。不過針對檢方指控，黃取榮等人不認罪。被告中有人供稱，交付中國情工的資料是拼湊現成的資訊、資訊根本不具情報價值，且對岸情工「很好唬」，但此辯詞未被一審法官採信。





