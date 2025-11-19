民進黨左楠僅提四席惹議 薛兆基籲「勇敢提五席」迎接高雄新黃金期

民進黨高雄市黨部18日在執評會議中決議，於應選九席的第四選區（左營、楠梓）僅提名四席市議員，引發地方基層高度關注。市議員參選人薛兆基對此表達強烈遺憾，直言此舉不僅讓支持者困惑，也與左楠當前的蓬勃發展動能相去甚遠。他呼籲黨中央應展現更積極的城市治理企圖，採取五席提名策略，更符合當地人口結構變化與選情實力。

↑圖說：民進黨高雄市黨部於 18 日執評委會議中，決定在應選九席的左楠區僅提名四席。（圖片來源：薛兆基競選總部提供）

廣告 廣告

薛兆基指出，左楠向來是綠營重要票倉，無論是2016、2020兩屆由劉世芳拿下破十萬票勝選，或2024年李柏毅拿下108,184票延續佳績，都證明民進黨在該區具備穩定且能極大化的選票基礎。他質疑黨部以「少提一席」的保守策略面對「應選九席」的格局，形同主動交出擴大版圖的機會，也讓地方基層難以理解。「這麼強大的得票實力，為何不給左楠一個更大的想像？」他語帶惋惜地說。

他強調，左楠地區正站在高雄城市轉型的關鍵時刻，隨著台積電及高科技產業陸續進駐，大批高學歷、外來年輕選民湧入，使選民結構加速年輕化、專業化。過去的眷村傳統版圖已不再是選情主軸，取而代之的是具爆發力的新興選民。他認為，黨部此時更應乘勢而上，以積極布局回應城市發展趨勢，而不是在關鍵時刻「畫地自限」。

↑圖說：薛兆基認為民進黨在左楠區都能穩定地將得票極大化，不應「畫地自限」只提名四席。（圖片來源：薛兆基競選總部提供）

基層也透露，目前左楠已有多達七位優秀人才表態參加初選，從專業背景到公共事務經驗，都被視為近二十年最整齊、最具戰力的一批候選人。薛兆基擔憂，在僅提四席的框架下，這些人才勢必在黨內激烈競爭，導致不必要的內耗，反而削弱對外作戰的整體火力。他呼籲黨中央應打開格局：「我們應把力量用在與他黨競爭，而不是讓同志在內部彼此削弱。」

薛兆基強調，提名五席並非單純的席次拉高，而是民進黨展現企圖心、掌握城市成長契機的象徵。他期待黨中央以科學選區分析及過往得票趨勢，重新檢視左楠的布局，給予優秀同志更多空間與公平競爭的舞台。「唯有勇敢提名、勇敢前進，才能與這座正在快速成長的城市一起迎向新的黃金時代。」

更多品觀點報導

10萬人擠爆愛河灣！ 「城市嶼浪」80青創品牌打造港都最潮嘉年華

企業攜手高市圖深耕美濃 跨界凝聚「閱讀×藝術×公益」文化能量

