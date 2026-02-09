民進黨左楠議員初選激烈 2新人退出

民進黨高雄市議員初選登記於10日截止，第4選區左營、楠梓應選9席，民進黨僅提名4席，原本呈現7人爭取提名的激烈態勢，隨著新人、民進黨全國黨代表郭原甫及前高雄市長葉菊蘭辦公室主任薛兆基先後表態不登記初選，綠營內戰變為5搶4，但整體選情仍處於高度競爭狀態。

左楠區原本民進黨掌握3席議員，前議員李柏毅轉戰立委成功後，現任議員黃文志、李雅慧基層實力深厚，組織經營多年，普遍被視為連任態勢相對穩定，初選出線機率高。真正的戰場集中在剩餘2席新人競逐，而表態3名參選人各有派系背景與政治資源。

新人之中，隸屬新潮流的前高市府文化局長尹立，具備完整市政歷練，強調政策專業與即戰力，近期與新系立委、民進黨高雄市長參選人賴瑞隆合體拍攝推薦影片，訴求長期公部門合作默契。

同屬新系、曾任前立委劉世芳團隊副主任的黃偵琳上屆是落選頭，這次回鍋再戰，主打勤跑基層與團體戰策略，透過與賴瑞隆聯合掃街、市場拜票，累積曝光與支持度。

湧言會方面，現任李雅慧初選過關應不成問題，另名新人、前高市府青年局長張以理被視為市長陳其邁子弟兵，近期透過市長親自錄音助陣方式，成功製造話題，也希望初選出線，讓湧言會在左楠區搶下2席。

至於知名度及資源相對較弱的新人郭原甫、薛兆基，近日雙雙退出黨內初選。郭原甫宣布不登記初選，昨受訪時也強調，不以無黨身分參選。薛兆基則表態，將以無黨籍身分投入大選，訴求跳脫派系安全名單，承擔更多政治風險。

地方人士分析，隨著台積電進駐楠梓將帶動左楠地區青年選票，而綠營推派年輕面孔，讓藍營備受挑戰；藍營力拚穩住現有5席，綠營則以4席為目標，而現任1席無黨籍議員陳善慧也尋求連任，讓選情增添變數。