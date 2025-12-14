民進黨已布局2026選舉 鄭麗文稱「史無前例」：在野的我們只好奉陪

政治中心／綜合報導

面對2026年九合一的地方選舉，民進黨已經啟動有的縣市長人選正進行初選作業，有的已經確定提名人選。對此，國民黨主席政鄭麗文今（14）日竟批評稱「真的是史無前例的」並表示作為在野的我們只好奉陪，因為明年26年我們非贏不可。

上午鄭麗文出席國民黨屏東縣黨部黨慶活動，受訪時被問到民進黨已經布局2026年選舉，至於國民黨比較重要的像新北、台中初選布局為何？鄭麗文回應表示，其實明年的大選，這是真的是史無前例的，看到民進黨大幅的提前的相關的提名作業。當年把所有的選舉，集中分成地方跟中央全國的選舉，就是希望台灣不要每天都選舉。

鄭麗文隨即批評的說，賴清德因為他的執政失敗沒有成績「大罷免大失敗」，所以非常緊張才把整個的提名選舉作業，大幅的提高到前一年變成每天都在選舉。

其實老百姓希望看到的是執政的執政黨認真的做事，而不是每天都在搞選舉，今天作為在野的我們，民進黨要這樣惡我們只好奉陪，因為明年26年我們非贏不可，不能夠再任由民進黨胡鬧下去，所以我們一定會按部就班嚴正以待，「大家放心，我們已經啟動了相關的提名作業，應該協調的要協調，應該初選的要初選，沒有爭議的也會在最適合那個選區的時間完成提名。」



