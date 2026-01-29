民進黨市議員東區提名少1席

民進黨台南市黨部公布議員、里長登記時程表，「議會過半」目標不變，東區原提名三席，降為兩席。圖為市議會。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

民進黨中央二十九日公布直轄市議員提名初選領表及登記作業，讓有意參選者，及早布局，進入戰鬥位置。值得注意的是，東區提名從原三人降為兩人。黨部主委郭國文表示，「議會過半」目標不變，提前完成協同作戰布局有其必要，讓參選人能投入選戰節奏，回應基層期待，照顧更多市民。

台南市議會現有五十七席，民進黨二十八席，希望衝過半數，原欲提名三十三席，如今東區減少一名，將提名三十二席。

東區現有國民黨籍議員曾培雅（交棒兒子歐政豪）、王家貞，無黨曾之婕、李宗霖（原基進、現無黨）及民進黨蔡筱薇。上屆民進黨提名三席，因「黨內互打」，導致提名者蔡旺詮、陳金鐘都中箭落馬，小綠色彩的李宗霖則順利上壘，東區民進黨只剩蔡筱薇一席；如今李宗霖加入民進黨團運作並擔任副召集人，另有新秀卓佩于、老將蔡旺詮、陳金鐘等人也蓄勢待發，有意捲土重來，而背後也都各自有立委靠山，預期初選將相當激烈。

黨部宣布，二月四至十日進行議員初選領表與登記，而經執委會開會，決議里長時程也提早，三月九至十三日日進行里長領表登記。

面對年底大選，郭國文指出，「台南隊」須團結向前、持續扎根地方，議會過半目標不變，里長是守護民主首都第一線力量，面對幅員廣大或人口密集區域，鼓勵黨員投入基層，加強輔選與組織動員。