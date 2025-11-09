民進黨市長初選啟動登記前夕 賴瑞隆回歸市場掃街拜票

圖說: 賴瑞隆回歸初衷市場拜票(圖片來源: 賴瑞隆辦公室提供)

立法委員賴瑞隆9日在名嘴王瑞德、議長康裕成、議員何權峰、張博洋陪同下，前往三民區建興市場掃街拜票，並邀請王瑞德品嚐開業超過70年的鴨肉老店。針對民進黨下週啟動黨內參選登記，賴瑞隆表示，自己從小在菜市場長大，市場是最熟悉的地方，回歸初衷、持續深入基層與市民互動，感謝鄉親的熱情回應，自己也會做好準備，為高雄建設努力。

從小在菜市場長大的賴瑞隆，母親曾在菜市場擺攤賣肉粽及水果，對菜市場特別有感情的他，在初選前夕，仍不斷勤走基層、積極掃街爭取市民支持。賴瑞隆表示，菜市場是最貼近市民生活的一部分，從中了解人民需求、理解民眾生活，才能真正當一個為市民建設的好首長。

圖說：賴瑞隆（左參）在王瑞德（右二）及康裕成（左二）等人陪同下到市場拜票。（圖片來源：賴瑞隆辦公室提供）

曾經擔任海洋局長及新聞局長的賴瑞隆，2016當選立委後，連續19次獲選優秀立委，顯示對高雄建設爭取的投入及用心。賴瑞隆強調，高雄持續再轉型，自己也不斷提出政見，期待推動交通升級、產業創新、社福完善與宜居環境打造，讓高雄成為能與國際接軌的進步城市。

賴瑞隆在名嘴王瑞德、議長康裕成、議員何權峰、張博洋的陪同下，與建興市場的民眾互動熱烈，甚至為水果攤叫賣推銷，引起鄉親熱情回應。隨後一行人前往鴨肉老店品嚐高雄在地美食，讓王瑞德稱讚不已。

