民進黨市長初選民調出爐 李宗翰：尊重民意續上工

台南市議會民進黨團總召李宗翰表示，尊重民意，黨團持續挽袖上工。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

民進黨台南市長民調出爐，由立委陳亭妃勝出。民進黨台南市議會黨團總召李宗翰表示，民主制度的可貴，就在於競爭、辯論、選擇和尊重，這些都是過程，結果已經產生，之後就是彼此尊重和向前。

李宗翰表示，陳亭妃在此次過程中，獲得許多市民支持，代表基層期待與民意展現，黨團予以尊重，「相信民調結果、尊重民意」，民進黨團持續挽袖上工，期盼未來能夠共同承擔責任，回應市民對民進黨的託付，讓台南繼續前進。

廣告 廣告

李宗翰強調，選舉是一個階段，治理才是長期工作，無論在任何位置，大家的共同目標始終一致，就是讓台南更進步、讓市民生活更好。現在最重要的，不是回頭檢討誰輸誰贏，而是挽起袖子、準備做事，把心力放在市政推動與民生議題上。

黨團指出，台南正面臨許多關鍵挑戰，包括產業轉型、交通建設、公共安全、青年與長照政策，這些都需要整個團隊合作、彼此補位。黨團未來將持續在議會扮演監督與建設並進角色，支持對台南有利政策，也勇於提出改進建議。

李宗翰呼籲，唯有行動，才能回應支持者的期待。從今日起，放下選舉，專心做事，讓成績說話，才是對台南最好回應。