民進黨市長初選民調出爐 蔡育輝：扶龍王戰勝賴皇

台南市長民進黨由立委陳亭妃出線，議會國民島團批總統賴清德跌落神壇，黨團是謝龍介堅強分身和後盾。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

民進黨台南市長初選，由立委陳亭妃披掛上陣，將對上國民黨立委謝龍介。台南市議會國民黨團書記長林燕祝恭喜陳亭妃贏得民調，然會出現這樣結果就是台南人民心思變；發言人蔡育輝更直白指出，「扶龍王戰勝賴皇」！

國、民兩黨的主將都出爐。國民黨團表示，將全力輔選，各選區議員都是謝龍介的分身和後盾，將跟陳亭妃打一場公平競爭的選戰！

林燕祝指出，本屆總統大選，賴清德在台南拿到五十七萬票，得票率近五成一，是全台最高票，立委六席更是助攻達陣，更曾在台南以近七成三高得票率，連任台南市長，外界原一致看好賴清德力挺的林俊憲，結果大翻盤，這代表民眾民心思變，賴清德的種種舉措，讓賴神走下神壇。

蔡育輝直言，陳亭妃出線，「扶龍王戰勝賴皇」，新潮流獨裁執政、摧毀民主法治，民心盡失，民調就是提醒賴清德，邪不勝正，走中道才是王道。林燕祝指出，賴清德搞大罷免、總預算推託，呼籲政黨競爭應回到理性合作軌道，而明年九合一大選在人選出爐後將正式開跑，謝龍介和議員參選人的公車廣告，已在街頭穿梭拜票，黨團和議員參選人將成謝龍介堅強分身和後盾，和民進黨進行公平理性的選舉競爭。