民進黨市長參選人民調差距接近 陳其邁：4位都很有風度

[Newtalk新聞] 昨天一項針對高雄市長初選的媒體網路民調指出，民進黨立委賴瑞隆、邱議瑩兩人的差距非常小，高雄市長陳其邁今(8)日受訪表示，民調參考，強調4位都很有風度，怎麼能夠展現君子之爭，是選民的期待。

陳其邁說，他們幾位都是君子之爭，差距也都非常小，原因在於他們在立法院都很努力，許智傑也不錯啊，不要把他當塑膠；民調參考，有時候也是起起伏伏，但他一直在強調4位都很有風度，贏得風度很重要。

他表示，現在台灣的政治風氣非常對立，怎麼樣能夠展現君子之爭，這是選民的期待，他覺得應該要繼續下去，這個民調會有高低，他們也都非常關心漁業，因此今天都來到彌陀，在地方多走走。

陳其邁指出，投票的是選民，能夠很接地氣，然後在立法院為高雄爭取預算，而不是走馬看花，他們這幾年深耕高雄，都值得大家給予他們多一點機會，都不錯，參考看看。

