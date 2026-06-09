民進黨市黨部公布數字 稱基隆交通事故死亡數增

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針對外界關心基隆市交通安全議題，市府副發言人鍾明回應表示，個案的發生著實令人遺憾，但基隆整體交通事故及行人事故件數大幅下降至全台最低是不爭的事實，市府將持續精進交通安全工作，守護市民用路安全。

民主進步黨基隆市黨部於9日召開記者會，公布基隆市114年交通事故相關數據，黨部執行長余睿柏指出，謝國樑市府過去多次宣稱基隆是「行人最安全的城市」，但最新數字顯示，基隆市A1交通事故死亡人數創近5年新高，行人死亡人數更較前一年增加100%，行人死亡率較前一年增幅約259%。

余睿柏指出，市府所謂「行人安全」完全只是自我感覺良好。