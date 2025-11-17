民進黨布局2026縣市長放錯重點？黃暐瀚揭盤算：高雄台南不分裂就會贏 藍營等分裂

有網友向政治評論員黃暐瀚提問，民進黨這麼早就開始決定2026台南高雄縣市長人選是否放錯重點？黃暐瀚分析，民進黨評估高雄台南「不分裂就會贏」，候選人投資報酬率高都想拼，提早決定是為了拉長磨合期避免分裂，而國民黨的勝機就在於綠營最後是否分裂脫黨參選。

民進黨異常提早提名！網友好奇提問黃暐瀚

有網友在黃暐瀚直播中提問，「民進黨這麼早就開始提名縣市長，民調看起來高雄台南都危險，還在討論北部，是不是放錯重點？」黃暐瀚回應，網友已經觀察到過去民進黨都沒有這麼早就開始決定人選，但他指出，「過去民進黨都沒有這麼早就開始決定人選。試著想一下，為什麼他要那麼早決定？」

黃暐瀚：民進黨評估高雄台南「不分裂就會贏」

黃暐瀚分析，民進黨到現在為止，包含選將跟黨中央，他們的評估都是高雄跟台南穩贏。「穩贏的意思不是說不用做什麼就贏，而是說只要認真不分裂就會贏，不會輸。」他解釋，因為畢竟是台南高雄，「在台北要贏很難，可是在高雄要輸也很難，這只有韓國瑜那次輸了。」

黃暐瀚指出，所以這幾個選將，高雄的四位跟台南兩位，他們都認為初選提名過了以後，「基本上當選機率很高，就是市長了，投資報酬率這麼高，我才要全力去拼。」相較之下，「在台北你在桃園，選了個半天不會贏，去擠那個當參選人做什麼？」

台南高雄提早決定人選 黃暐瀚：拉長磨合期避免初選後不團結

黃暐瀚揭露民進黨的策略考量，「不是台南高雄危險，是台南高雄看起來民進黨評估會贏，但是不能搞到輸。」那怎麼辦呢？黃暐瀚說明，「就要拉長那個所謂的磨合期，不能夠等到初選完以後大家不團結。」

他解釋具體做法，「讓那個初選完以後能夠團結的時間拉長，提早決定。那到了1月決定以後，2月3月可能另外幾個，我還是假設A他被提名了，BCD三個月的時間、六個月的時間，然後再把他們拉回來，後來情緒也都沒了，支持者也都願意了，然後就扭成一股繩，那台南高雄民進黨就能夠贏了嗎？」

國民黨的勝機：綠營脫黨參選

黃暐瀚指出，國民黨的勝機就在於最後有人脫黨參選，「所以藍綠各自要往對方的傷口上撒鹽啊，這就是政治啊。可是再怎麼樣，這叫民主選舉。」民主選舉的遊戲規則是「你不能夠奧步，不能夠買票，不能夠威脅人身安全。」