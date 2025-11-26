民進黨布局2026！ 提名蘇巧慧選新北 陳品安選苗栗

新北市 / 綜合報導

民進黨持續布局2026大選的縣市首長人選，今（26）日下午，中執會也通過徵召立委蘇巧慧競選新北市長，以及苗栗縣議員陳品安參與苗栗縣長選舉。另一方面，國民黨通過2026年縣市長選舉候選人提名特別辦法，提到會跟民眾黨合作，成立協商小組，「藍白合」的研訂策略正式啟動。

記者會說：「縣市好人才，(團結拚未來)。」民進黨中執會，26日正式通過2026年，新北市以及苗栗縣，縣市首長的提名人選，民進黨新北市市長參選人蘇巧慧說：「區域均衡，城市認同，就是我們當務之急，讓都市的交通，住宅，可以有新時代的面貌。」

廣告 廣告

端出政策牛肉，要證明自己能當「最佳人選」，被提名前出席新北市議會民進黨團預算共識營，跟小雞拉近距離，臉書發出合照，要組最會做事的漂亮新北隊展現母雞氣勢，同天拍板的，還有苗栗縣議員陳品安，將出戰苗栗縣長一役，對決要拚連任的現任縣長鍾東錦。

民進黨苗栗縣長參選人陳品安說：「我沒有辦法選擇我在哪裡出生，但是我可以選擇，我要在哪裡落地生根，跑去苗栗抗議風車，認識品安的人都知道，這是我人生最大的轉折。」「反瘋車自救會」(2013)說：「環保署硬起來，環保署硬起來。」

陳品安提到轉折點，就是2013年苗栗苑裡民眾發起抗議反對風力發電機設立，她在「反瘋車」運動，以義務律師身分協助鄉親辯護，2018年以無黨籍身份當選苗栗縣議員，2022年以第一高票連任，要延續這股氣勢乘勝追擊角逐縣長大位。

另一方面國民黨則通過，2026年縣市長選舉候選人，國民黨副祕書長李哲華說：「各位一定關注說藍白合的部分，基本上，我也跟民眾黨的周祕書長，我們的窗口，大家已經溝通過了。」提名特別辦法，其中提到因應當前形勢，會跟民眾黨合作，成立「兩黨協商工作小組」研訂策略，拍板藍白合正式啟動，2026藍綠白三黨布局，各有盤算。

原始連結







更多華視新聞報導

迎戰鍾東錦 民進黨選對會徵召陳品安選苗栗縣長

黃國昌稱「蘇巧慧要他選到底」 蘇：謠言適可而止

新北議會民進黨團相揪 盼蘇巧慧發揮母雞效應

