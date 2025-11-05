民進黨布局2026 林靜儀劉建國陳品安被點名

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北5日電）民進黨今天召開選對會，拍板徵召立委蘇巧慧參選新北市長；至於其他縣市長選舉布局，選對會與會人士說，雲林縣可望由立委劉建國出馬、南投縣建議協調衛生福利部次長林靜儀參選、苗栗縣以縣議員陳品安呼聲高；至於新竹縣市，仍在溝通協調中，熱門人選包括竹北市長鄭朝方。

迎戰2026地方大選，民進黨10月底已完成首波縣市長提名，包括台東縣長參選人陳瑩、宜蘭縣長參選人林國漳、嘉義市長參選人王美惠、台中市長參選人何欣純。

民進黨選對會今天持續開會，與會者轉述，選對會成員之一、英系代表莊瑞雄會中表示，台北市、桃園市是2026重中之重，必須要有大咖投入，帶動整體選情，這不能開玩笑，他舉例，過去前總統蔡英文擔任黨主席，包括前主席蘇貞昌、前秘書長蘇嘉全都投入選戰。

與會人士表示，莊瑞雄強調政務官要有擔當，為黨征戰。至於台北市、桃園市在參選意願書截止登記後，整體而言，有哪些列入評估名單，多位與會者表示，會議沒有談到個別人選問題。

對於各方關注的台北市長人選，選對會與會人士表示，目前仍在盤點中。

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前已赴民進黨中央遞交意願表，爭取民進黨提名參選台北市長，另外包括立委王世堅、前民進黨秘書長林右昌等人都被點名。

王世堅今天出席民進黨中常會受訪表示，吳怡農雀屏中選的機率最高，但若不是，相信吳怡農也會全力輔選最強人選；他說，民進黨人才濟濟，包括黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄、前立委高嘉瑜、行政院副院長鄭麗君、吳怡農等人，都是非常適合的人選，民進黨一定會推出最強的候選人。

另外，在彰化縣長選舉部分，民進黨內有立委黃秀芳、立委陳素月、彰化市長林世賢與前彰化市長邱建富表態競逐，此區戰況激烈。選對會與會人士表示，彰化預計會採取「類初選」方式，黨部會做內參民調決定人選，但非正式初選。（編輯：謝佳珍）1141105