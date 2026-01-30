民進黨幕僚培力營登場 邱義仁傳授選戰經驗

（中央社記者溫貴香台北30日電）民進黨舉辦「2026春季破浪培力營」，新境界文教基金會副董事長邱義仁分享選舉經驗表示，選舉節奏快速，幕僚應學習以如何執行的角度思考政策與問題，擬定清晰選戰策略，爭取更多選民支持，達成勝選目標。

民進黨發布新聞稿指出，今年底即將迎來九合一縣市長大選，為此，青年部今天舉辦為期2天的「2026春季破浪培力營」，由超過百人報名者中，挑選出56名學員，提前為國家儲備年底選戰幕僚人才。

廣告 廣告

首日課程邀民進黨秘書長徐國勇、新境界文教基金會副董事長邱義仁、立法委員吳沛憶、民進黨苗栗縣長參選人陳品安，輪番上陣，傳授選戰經驗。

徐國勇表示，政治是眾人之事，民眾生活的一切都與政治相關，參與幕僚培訓營是認識政治、了解民進黨的第一步。在日常生活中，很多重要公共政策形成的背後，都有幕僚參與的身影。這些政策與建設的產出，更是很多幕僚夜以繼日投入所鑽研出的心血結晶。

徐國勇提到，年底大選光有好的候選人是不夠的，民進黨需要一批強大幕僚團隊，一起打贏選舉。這些年中央的政績足以證明民進黨是有執政能力的政黨，希望將來可以在地方上服務更多人民；參與幕僚培訓營、學習完後，歡迎加入民進黨，一起齊步向前走，讓國家更好。

邱義仁分享他近半世紀的選舉經驗，除了介紹各種選舉分工與可能碰到的狀況，他也提到參與選舉工作的體悟，可以在很壓縮的時間內，快速學習與成長。

邱義仁說，大家也能在很短時間內，認識台灣最真實的面貌，唯有真正認識台灣，對台灣的愛才會更加真實，這對一名政治工作者來說是很重要的。

邱義仁教導大家在選戰過程中，如何調整自己的思考方式。他表示，選舉的時間很短、節奏很快，大家應該學著用HOW、如何執行的角度思考政策與問題，才能在選戰過程中，擬定清晰明朗的選戰策略，爭取更多選民支持，進而達成所設定的勝選目標。（編輯：謝佳珍）1150130