民進黨年終出爐！維持1.5個月 徐國勇加碼：尾牙再發紅包

國民黨上週宣布將終結連續8年沒有年終的困境。民進黨秘書長徐國勇今（23）日受訪證實，民進黨今年也將維持1.5個月年終獎金，並且還預告尾牙將加碼會讓每位黨工都滿意的紅包！

民進黨秘書長徐國勇。（資料圖／中天新聞）

徐國勇今天出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」時受訪表示，民進黨會維持原來的年終獎金標準，不過還要等到財務部的正式公文。他指出，若外界聽聞相關消息或財務部門釋出訊息，應該就是正確的資訊，但因為還沒看到公文，最後仍須由他親自簽署才算定案。

廣告 廣告

徐國勇強調，民進黨會維持所有黨務工作人員的最大利益，他也會想辦法讓尾牙有豐富的抽獎紅包，應該會讓每個人都拿到相當滿意的紅包，而且每一個人都有份。

李乾龍透露國民黨將睽違9年再次發放年終。（資料圖／中天新聞）

相較之下，國民黨副主席兼祕書長李乾龍日前則表示，國民黨今年將按照黨工薪資的3分之1到2分之1比例發放年終，這也是國民黨睽違9年後恢復發放年終獎金。民眾黨今年則與去年一樣維持1.5個月年終獎金。

延伸閱讀

機密資料攜出會議室 白委再被提告違反國家機密保護法

李四川赴美與輝達或選舉有關？北市府澄清：私人旅遊行程

卓榮泰提辯論白委接下戰帖 政院：把握最後工作天期待在國會辯論