民進黨年終獎金出爐了！徐國勇掛保證：尾牙每人發紅包「應相當滿意」

農曆春節將近，各大企業紛紛公布年終數字，成為網路上的熱門焦點，國內主要政黨福利也引發討論，國民黨今（2026）年睽違9年發放年終，民眾黨則為1.5個月。外界相當關心民進黨是否維持1.5個月，秘書長徐國勇今（23）日回應，「會維持原來的」，且他更透露，尾牙時每人都會發紅包，應該會讓大家相當滿意。

針對民進黨年終獎金，徐國勇表示「會維持原來的（額度）」，雖然財務部還沒把公文送給他簽核，不過如果大家有耳聞，那該消息應該是正確的，「我是還沒看到公文，因為最後還是要我簽」。

此外，徐國勇強調，民進黨會維持所有黨務工作人員的最大利益，他也會想辦法，在尾牙時準備抽獎紅包，「讓每個人都拿到滿意的紅包，應該是相當滿意」，每個人都會有。

至於國民黨，因2016年黨產遭到凍結，9年間都未發放年終獎金，不過副主席兼祕書長李乾龍日前證實，今年將依黨工薪資「3分之1至2分之1」發放；而民眾黨部分，黨魁黃國昌表態「今年比照去年」，也就是維持1.5個月。

