民進黨年終維持1.5個月 徐國勇宣布：尾牙紅包人人有獎

民進黨年終1.5個月 徐國勇透露：尾牙紅包人人有獎。（曾薏蘋攝）

過年將至，民進黨傳出年終獎金比照往年1.5個月，不縮水；民進黨祕書長徐國勇今受訪表示，維持黨務人員最大利益，尾牙會會讓每一個人都有滿意的紅包，「全部都有」。

國民黨已經連續九年沒有發放，日前黨中央證實，今年將發放給黨工年終慰問金，將依據個別薪資的三分之一至二分之一發放。至於民進黨和民眾黨則都是1.5個月。

徐國勇今出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」受訪時指出，民進黨會維持原來的。財務部還沒有把公文送給他，不過如果大家有聽到消息，財務部如果講了這個消息，應該就是正確。

徐說，他是還沒有看到公文。不過會維持所有黨務工作人員最大的利益，他也會想辦法，尾牙會讓大家有一個好好的抽獎的紅包，會讓每一個人都能夠滿意的紅包，應該是相當滿意的一個紅包，每一個人都有，全部都有。

