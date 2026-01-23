民進黨年終1.5個月 徐國勇加碼：尾牙每人有滿意紅包

〔記者陳政宇／台北報導〕農曆春節將屆，年終行情成為熱門話題，外界關切民進黨是否維持1.5個月。對此，民進黨秘書長徐國勇今(23日)透露，民進黨會維持原來的年終，但目前尚未收到公文，並預告尾牙會讓每個人有滿意的紅包。

徐國勇今天上午出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」，媒體關切民進黨年終行情，他受訪表示，民進黨將維持原來的年終，但財務部尚未送出公文，若大家有聽到、或是財務釋出消息，應該就是正確的；因為還沒看到公文，最後仍須自己簽署。

徐國勇並強調，民進黨會維持所有黨務工作人員最大利益，他也會想辦法讓尾牙有好好抽獎的紅包，應該會讓每個人相當滿意的紅包，每一個人都有。

至於其他政黨，國民黨副主席兼祕書長李乾龍日前證實，今年將按照黨工薪資的3分之1到2分之1比例發放，這也是國民黨睽違9年恢復發放年終。

民眾黨方面則維持1.5個月年終獎金，黨主席黃國昌說明，過去一年黨公職人員非常辛苦，因此將比照去年辦理發放，不會減少。

