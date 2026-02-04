民進黨廉政會決議北市議員陳怡君停權2年6月 涉貪遭重判會前喊「不想說脫黨參選」



民進黨台北市議員陳怡君涉用人頭詐領384萬元助理費，一審判決遭重判陳怡君7年10月、禠奪公權5年。自稱「民進黨寶寶」的陳怡君今（2/4）晚赴民進黨廉政會說明，廉政會討論後決議將陳怡君停權2年6個月。

陳怡君今晚稍早帶著厚厚一疊資料出席民進黨廉政會，「我或許是有錯，但是我罪不致死，我確實都花在公務！」哽咽喊話民進黨不要放手，她不想從口中說出脫黨參選。

陳怡君晚間會前接受媒體堵訪表示，今天帶來的資料，自從她擔任議員以來至今，所有的公務支出1000多萬，後續因為還有很多的憑證跟收據，她還在整理，每個年度都有分開來，這些就已經有1000多萬，她確實是花用在所有的公務。

針對陳怡君案，民進黨廉政會主委邱駿彥晚間受訪指出，最後廉政會做出的是停權2年6個月，到底要停權多久，廉政委員會討論很久，最主要就是說，因為有兩個罪，一個就是助理費的詐取財物罪，另外一個就是不違背職務的收受賄賂罪，兩個總共被判7年10個月，這是屬於比較重的罪。

他說明，本來有委員認為應該是要停權3年。但是因為陳怡君有親自出席來說明案情、陳述意見，有帶了不少資料來，廉政會覺得講的內容，這個整個案子狀況，當然有在上訴，會不會有機會是另外一回事，但是至少陳怡君態度非常好，陳怡君認為有些地方是做得不對，做得不對還是必須要受到國家法律的制裁，整個總和的結果就是2年6個月。

邱透露，陳怡君於會中表示，收受賄絡沒有實際上參與，完全是助理，她不了解，但檢方不相信，但廉政委員也不能聽信一面之詞，法院一定有實質證據才會做這樣的判刑，陳怡君也覺得在詐領助理費案蠻委屈，所有人都知道辦一個活動只補貼2、3萬，但活動總是要3、50萬，她也是引用大水庫理論，但再怎麼樣用人頭助理是不對的，她也有講，終究有不對的地方，該受到處罰還是要受處罰。

至於是否影響參選？他說，能不能參選，是台北市黨部的權責，據他所了解，只要是被停權的話，依照規定的話，黨就不會提名，「那不會提名並不妨礙她的參選的權利啦，所以也有可能她會選，也不一定啦。」

媒體問就是脫黨參選？邱說，陳怡君有表示，希望說不要走到脫黨參選，陳怡君也對民進黨有很深的感情，但是民進黨也是有自己很嚴謹的一個信仰，無論如何都不可以有違背清廉的事實，民進黨的9樓的會議室裡面就是「清廉、勤政、愛鄉土」，所以清廉是第一個要務，也呼籲所有的民進黨從政黨員，要很注意清廉的這件事情。

此外，邱提及，立法院這一次修改《立法院組織法》，把助理費變成是立法委員的薪水，是從第12屆以後才開始有立法委員有適用，而地方的民意代表沒有適用，所以這一點也是呼籲地方的民意代表也要特別特別的注意一下，並不是立法院修法了就全部民意代表都有適用。

