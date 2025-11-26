民進黨廉政會決議 涉詐領助理費案一審判決後處理
（中央社記者葉素萍台北26日電）民進黨廉政會今天討論民進黨立委林宜瑾、前立委陳歐珀涉詐助理費案，並做出2項決議，若邀請當事人2次皆未到，就終結程序，一審判決有罪立即處分；此外，涉詐領助理費案是民代「共業」，等法院一審判決有罪，再做處分；這也意指，立委林岱樺案，需等到一審判決才會處理。
民進黨立委林宜瑾涉詐助理費，10月間遭檢方起訴。民進黨廉政會晚間開會討論此案。
民進黨廉政會主委邱駿彥會後受訪表示，今天本來要請林宜瑾到會說明，但林宜瑾中午才以身體不舒服為由請假。
邱駿彥進一步說明，廉政會要處分前，一定要遵守程序正義，請當事人到會說明，但很多當事人用請假方式拖延。所以，廉政會決議「最多通知兩次」，如果真的不能來就用書面，若都不理睬，程序就終結，「等到一審判決有罪就立刻處分」，不再走這些程序，否則一拖再拖。
他說，下週會再通知一次，要求林宜瑾下次例會要過來說明，如果再不過來，就不再通知她。
邱駿彥說，另一決議事項是，「詐領助理費案，法院判決有罪前不會先處分」。
他表示，廉政會整理過去詐領助理費案，都是「等一審判決有罪才會處分」，除非是像前行政院副院長鄭文燦、前立委蘇震清涉及眾所矚目案子，才會盡快處理。
邱駿彥說，因為詐領助理費是幾乎所有議員的「共業」，過去也沒有適當的法律規範，所以廉政會決議，在法院判決有罪之前不會先處分。
媒體追問，投入高雄市長選舉的民進黨立委林岱樺，也涉及詐領助理費案，由於黨內初選將在明年1月中旬進行民調，這是否意指，初選民調前，不會再處理林岱樺案。
邱駿彥說，除非法院最近就判決，但法院的進度誰都不能控制，截至目前為止，法院只開了一次準備庭。
另外，前立委陳歐珀涉嫌收賄、詐領助理費，被依貪污等罪起訴，求刑24年2月，陳歐珀日前被裁定500萬元交保，限制出境、出海，另配戴電子腳環及個案手機。
邱駿彥說，廉政會今天也決議請陳歐珀來說明、下週將發函，考量到陳歐珀才剛交保，預計明年2月例會時邀陳歐珀到會說明。（編輯：楊蘭軒）1141126
