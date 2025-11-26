民進黨廉政會決議 詐領助理費案是「共業」 一審判決出爐再處理。曾薏蘋攝

民進黨廉政會今晚開會處理立委林宜瑾、陳歐珀詐領助理費案，廉政會主委邱駿彥表示，今晚會中做出兩項決議，第一，未來廉政會通知兩次，未到會說明就算走完程序，一審判決確定有罪，直接處份，第二，攸關詐領助理費，因為是民代的「共業」，等法院一審判決有罪，再做處份。因此，林岱樺案，也需等到一審判決，廉政會才會處理。

邱駿彥指出，今天本來要請捲入詐領費的立委林宜瑾過來說明，但今天林今天臨時以身體不適請假，所以廉政會今晚做出兩項決議。

他說，會請涉案當事人到廉政會說明，是因為要處分前，一定要遵守程序正義，但是很多當事人會一拖再拖，因此今天決議，最多通知兩次，如果真的不能來就用書面，都不理睬，程序就終結，一審判決有罪立刻懲處。

他說，詐領助理費的案子，以往都是等一審判決有罪處分，除非像鄭文燦副院長級、蘇震清這種涉及重大矚目的案件，才會儘快開會處理，但因為詐領助理費是很多民代的共業，過去也沒有適當的法律規範，所以現在一個個爆開來，所以今天另一項決議就是，在法院一審判決尚未出來前，就不會處分。

此外，今天第二個案子就是陳歐珀，邱指出，日前交保的陳歐珀，這次涉及是商港法、關說跟詐領助理費等案，今天廉政會決議，請陳到案說明，下週會發函，預計請陳二月到廉政會說明。

至於林宜瑾，他說，下禮拜會再通知一次，要求林12月例會要過來，如果再不過來就不通知她，若一審宣判有罪，就直接處份。

