民進黨廉政會開鍘陳怡君停權2年6個月！今才登記恐「脫黨參選」

民進黨廉政會主委邱駿彥。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 民進黨台北市議員陳怡君涉貪，一審遭判7年10月有期徒刑、褫奪公權5年。對此，民進黨廉政會主委邱駿彥今（4）日表示，民進黨廉政會對陳怡君做出停權2年6個月的決定，陳自己有說，「脫黨參選」不是自己的選項，且「脫黨參選」也不是自己講出來的，而是自己的支持者要求這樣做。邱說，據他了解，只要被停權，依照規定黨就不會提名，但黨不會提名並不妨礙陳怡君的參選權利，所以有可能會選，也不一定。

廣告 廣告

民進黨廉政會今晚開會，陳怡君於會前手抱一疊資料，並一度哽咽表示，她或許是有錯，但是罪不至死，她確實都花在公務。她並說，她不敢說出「脫黨參選」這四個字，但她的選民說，如果黨不提名她，依然會支持她，而她也不會放棄。

邱駿彥於會後受訪表示，民進黨廉政會對陳怡君做出停權2年6個月的決定。至於到底要停權多久，他說，廉政會討論很久，因為陳有兩個罪，一個是助理費的詐取財物罪，另一個則是不違背職務的收受賄賂罪。

邱駿彥指出，陳怡君兩罪總共被判7年10個月，是屬於比較重的罪，本來有委員認為應該要停權3年，但因為陳議員有親自出席說明案情、陳述意見，且態度良好，並認為自己有些地方做得不對，必須受到法律制裁，因此最後綜合結果是2年6個月。

針對陳怡君帶大量資料，廉政委員是否有採信說法，邱駿彥表示，這也是為什麼把停權3年降為2年6個月的主要原因之一。他說，陳有帶了不少資料來，廉政會也有了解一下。

至於停權2年6個月是否會影響到議員選舉，邱駿彥回應，能否參選是民進黨台北市黨部的權責，但據他所了解，只要是被停權的話，依照規定的話黨就不會提名，但黨不會提名並不妨礙陳怡君的參選權利，所以有可能會選，也不一定。

邱駿彥指出，陳怡君有表示希望不要走到脫黨參選，且對民進黨有很深的感情，但民進黨也是有自己嚴謹的信仰，就是無論如何都不能違背清廉的事實。他說，民進黨的清廉、勤政、愛鄉土，清廉是第一要務，呼籲從政黨員要注意這件事情。

邱駿彥表示，陳怡君有說，「脫黨參選」不是自己的選項，且「脫黨參選」也不是自己講出來的，而是自己的支持者要求這樣做。他說，從對話中有感受到陳對黨有很深厚的感情，但最後會怎樣，廉政會並不知道。

邱駿彥提及，立法院修改《立法院組織法》，把助理費變成是立委的薪水，且從第12屆以後才開始適用。他提醒，這個只有立委適用，地方的民意代表沒有適用。所以這一點呼籲地方的民意代表要特別注意一下，並不是立法院修法就全部民意代表都適用。

媒體追問，修法是否會溯及既往？邱駿彥則說，因為法律並沒有規定溯及既往，但是在審判的過程中，有些法官如果認為應該要從新、從輕，那或許會援用新的法律。不過，他說，廉政會判斷司法機關大概不會從新從輕，基本上12屆以前發生的案子還是依照舊法處理，但每個法官的看法不同，也不能認定法院會如何處理。

至於今天廉政會是否有處理其他案子，邱駿彥表示，彰化縣前議員江熊一楓涉及助理費詐取財物，已經被收押禁見，所以予以立案，開始著手調查。他說，江熊被羈押中，出來後會再請對方說明。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

苗栗男持刀攻擊員警遭開槍不治 警政署長：支持用槍

稱有時看不懂國民黨想不想贏？黃國昌：的確有跟鄭麗文表達關切