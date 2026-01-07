民進黨延後提名南投縣長「温世政」 游顥批：地方人士不認識

國民黨南投縣黨部主委暨立法委員游顥（右二）認為縣長許淑華（左二）政績有目共睹。（劉慧茹攝）

民進黨選對會原定7日提名新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，卻因空軍F-16V戰機夜間訓練疑似失事，記者會延期舉行。南投縣長許淑華出席道路拓寬開工儀式被追問表示，「等正式提名後再回應」；國民黨南投縣黨部主委暨立法委員游顥則轟賴清德總統不尊重南投在地人。

對於民進黨將提名温世政參選南投縣長一事，許淑華簡短表示，因提名後參選人將對外表達意見，屆時再做回應。被問到是否認識温世政，她搖頭回應，不過仍微笑表示：「知道他是草屯國中畢業，是我的學長。」國民黨南投縣黨部主委游顥稍早發文，「許淑華執政成績大家有目共睹，施政滿意度高達八成，因此政績和南投縣民意共識，是她競選連任的最大利器。」

游顥強調，「南投縣民風純樸，一向講究人親土親，對於民進黨此次推出空降人選，就連民進黨地方人士都不認識，更不要說沒在地耕耘、沒在地服務，要如何競選？」他質疑民進黨空降人選是，「票投温世政等同票投賴清德」，此舉顯然不尊重南投在地人，批賴清德強勢提名温世政是2026縣市提名的最大錯誤。

