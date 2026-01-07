民進黨延後提名温世政 許淑華：等正式提名再回應

南投縣長許淑華出席水里鄉道路拓寬工程開工祈福儀式，與演出小朋友開心合影。（劉慧茹攝）

民進黨選對會原定7日正式提名新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，因空軍F-16V戰機夜間訓練疑似失事，記者會延期舉行。南投縣長許淑華當天一早出席水里鄉道路拓寬工程開工祈福儀式被記者追問，她表示等正式提名做再回應，透露兩人是學長學妹關係。

空軍F-16V單座戰機，6日晚間執行例行夜間訓練任務，於花蓮縣豐濱鄉以東海面疑似失事，目前仍在搜尋跳傘的上尉飛官辛柏毅。民進黨也決定改變計畫，將下午召開的縣市長提名南投記者會延期並擇日舉辦。

廣告 廣告

許淑華面對記者追問，簡短表示，因為提名後參選人將對外表示意見，屆時再做回應，「或許可以針對他對南投的想法表示意見。」問到與温世政是否認識？許淑華搖頭，不過仍微笑地說：「知道是草屯國中畢業，是我的學長。」

【看原文連結】