民進黨彰化內鬨未平 邱建富氣炸要民調複查！恐將脫黨參選

民進黨選對會24日拍板2026彰化縣長選舉將徵召立委陳素月，儘管是透過「類初選」的方式做出提名選擇，但結果出爐還是引發綠營內部激烈反彈，其中前彰化市長邱建富更是公開質疑選對會「操作痕跡明顯」，並表示已寄出雙掛號申請民調複查，要求公開透明報告書，更放話，「若中央一意孤行將交給彰化鄉親決定」，脫黨參選意味濃厚。

前彰化市長邱建富在民進黨彰化縣長初選落馬。（圖／邱建富臉書）

民進黨發言人吳崢24日中常會後轉述，選對會建議徵召陳素月參選彰化縣長、童子瑋參選基隆市長，將提報31日中執會完成提名程序，當天將連同雲林縣長參選人立委劉建國，與身兼黨主席的賴清德總統一起出席記者會。彰化縣長初選民調上周出爐，立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富4人參與，陳素月拔得頭籌。

民進黨立委陳素月將獲民進黨提名2026彰化縣長選戰。（圖／陳素月臉書）

陳素月強調將按部就班推動政策，遵照中央程序前進。黃秀芳與林世賢大方表態翻頁團結，但深耕基層多年的邱建富卻難掩怒火，炮轟選對會到底在急什麼。邱建富強調，已寄出雙掛號申請民調複查，要求公開透明報告書，更意有所指表示，若中央一意孤行，下一步將交給彰化鄉親決定，為綠營整合投下震撼彈。

吳崢表示，選對會有注意到該狀況，若邱做出違紀行為，等事情發生後將會依黨紀處理。民調中心都有彌封相關資料，若候選人有疑慮可以拆封檢驗，但邱建富目前為止並未到黨中央申請。面對綠營內訌，藍營熱門人選立委謝衣鳳僅神祕地呵呵呵呵4聲笑聲回應，並未鬆口。雖然藍營還有前副縣長洪榮章、柯呈枋強力爭取提名，身兼黨部主委的謝強調黨內協調持續進行。

