民進黨彰化市長初選奇蹟式一夜翻轉？吳子嘉驚呼：太離譜了

民進黨選對會於24日達成共識，建議徵召現任立委陳素月出戰彰化縣長。對此，媒體人吳子嘉表示，本來正國會的立委黃秀芳民調領先結果最後奇蹟式的一夜之間翻轉9%，他要說「這太離譜了」。

民進黨選對會於24日達成共識，建議徵召現任立委陳素月出戰彰化縣長。（圖取自陳素月臉書）

吳子嘉24日在其主持的網路節目《董事長開講》中表示，本來民進黨在彰化的立委有兩個，一個是黃秀芳，另一個是陳素月。原來都認為正國會的黃秀芳非常有機會，而且民調遙遙領先，結果最後奇蹟式的一夜之間翻轉9%，這太離譜了，最後陳素月出線。

廣告 廣告

吳子嘉指出，至於陳素月何許人也，她是正統新潮流，過去曾當過魏明谷的秘書，可以說是從新潮流的基層一步一步走上來，所以新潮流會全力相挺，也是實力不容小覷的候選人。吳子嘉強調，陳素月如果好好打的話，贏的勝算是存在的，所以國民黨不要太大意。

媒體人吳子嘉。（圖/資料照）

民進黨彰化縣長初選激烈，立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富4人類初選民調上周出爐，陳拔得頭籌，但黨內暗潮洶湧，邱建富質疑數據疑雲，大動作申請複查，砲轟選對會「到底在急什麼」。至於落敗的黃秀芳則公開表示「類初選已經翻頁」，並對陳素月獲得徵召表達支持，而林世賢也同樣表態會全力支持。

此外，正國會代表陳茂松也曾質疑彰化縣長日前初選民調和他們做的不一樣，他受訪時表示，民調做的時間點、操作方式不同，數據都會不同，這個他可以理解，他不是因為誰輸誰贏、數據如何有意見。陳茂松說，上週民調開封後下樓，他也問黃，如果有異議要提出哪裡有問題，若沒有就配合，其他徵召權力在主席，黨決定就依照黨決策走。

延伸閱讀

京華城案辯論終結 北檢斥柯文哲態度不佳求重刑28年6月

綠營彰化縣長引發內部戰火 藍營謝衣鳳反應曝光

影/臉書連續狂嗆「殺人」訊息 高雄保全男遭逮