民進黨彰化市長終於有人登記了 30歲帥氣議員扛旗迎戰

民進黨彰化縣黨部主委黃柏瑜16日宣布，將代表民進黨參選本屆彰化市長選舉，盼推動市政世代交替。 （資料照片／取自黃柏瑜臉書）





民進黨彰化縣黨部本周開始受理2026年地方公職人員選舉登記，民進黨在彰化市執政17年，一度無人登記參選，引發關注，年僅30歲的彰化縣議員黃柏瑜今（16日）前往黨部登記參選彰化市長，他在臉書發文說明，自己出生在彰化，在外闖蕩多年後回到故鄉，當了父親之後，更希望能為下一代打造更好的成長環境，因此決定承擔責任，站出來延續這座城市尚未說完的故事。

黃柏瑜指出，彰化並非沒有故事，而是還沒有被好好說出來，「我願意站出來，把這個未說完的故事延續下去。」他也感謝縣長候選人陳素月、立委黃秀芳，以及彰化縣黨部對他的支持與鼓勵，促成市政願景的世代交替。他同時向現任市長林世賢及前市長邱建富表達感謝，肯定兩人過去為地方治理與本土執政奠定的基礎，並期盼未來能持續傳承這份價值。

黃柏瑜也提出對彰化未來發展的想像，強調在全球化、人口都會化與高齡化趨勢下，城市必須走出屬於這個時代的特色路線，目標打造宜居、先進且具國際吸引力的新城市，透過都市更新、觀光發展與國際行銷，讓彰化重新被世界看見。

他最後表示，希望讓孩子能安心在城市裡奔跑，也讓長輩願意走出家門重新認識這座城市，「我願意帶著大家一起逐夢，為彰化的未來帶來世界級的翻轉。」 （責任編輯：殷偵維）

