民進黨彰化縣議員今開放登記 黨部澄清無簽百萬本票 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

民進黨彰化縣黨部今（12）日起至16日開放有意投入縣議員之領表登記，預計全縣10個選區共提名24席縣議員。黨部主委楊富鈞表示，若登記人數超過提名名額且協調不成，將啟動全民調初選，依排名定勝負，其中，彰化第1選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）恐上演7搶5角逐局面。

本屆縣議會共54席，下屆因新增1席山地原住民，總席次調整為55席，其中第一選區彰化區（彰化市、花壇、芬園）減1席，第4選區員林區（員林、大村、永靖）則增1席。民進黨本屆擁有17席，下屆規劃將席次衝高至24席。

廣告 廣告

其中，彰化第1選區席次縮水減至12席，目前表態參選的5人均為現任身分，包括楊子賢、李成濟、黃柏瑜、莊陞漢、許雅琳5位縣議員拚連任，但彰化市長林世賢自競爭彰化縣長初選失利後，已預告將在13日登記；芬園鄉長林世明也因為2任期已滿，轉換跑道參戰。

楊子賢表示，縣議員要負監督市政之責，他強調自己屬於行動派，很多提案都是在修改制度漏洞，如私人幼托、保母有監視器死角，他與社會處商研；彰化近年屢次受颱風侵襲，也有提案水閘門設置，以防淹水。至於面對林世賢與林世明轉換跑道，爭取出線，他個人都予以尊重。

民進黨彰化縣議員今開放登記 黨部澄清無簽百萬本票 7

林世賢近來仍持續在網路上活躍，也與代表民進黨參選彰化縣長的立委陳素月合體，到彰化火車站關懷街友，展現團結。他表示，彰化市民關心的東區擴大都市計畫、台中捷運延伸彰化等重大建設，權責多在縣府層級，若能重返議會，將有助於持續監督縣政、確保建設延續推動。

另外，民進黨彰化縣黨部執委會日前拍板黨內提名時程外，也傳出這次參選登記者須簽署「反賄選及違紀參選切結書暨100萬元個人本票」。對此，縣黨部澄清，黨部已發公告給黨公職參選人登記參選注意事項，公告事項中並沒有外界傳聞需簽署100萬元本票一事，希望外界及黨同志不要一再以訛傳訛散播假消息。

照片來源：取自林世賢、楊子賢臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

何欣純預告端政策牛肉爭支持 江啟臣、楊瓊瓔續等16日協調

陳素月、周春米跨縣力挺 林俊憲盼接棒賴清德、黃偉哲

【文章轉載請註明出處】