民進黨彰化縣議員江熊一楓遭「羈押禁見」 地檢署證實

檢方證實江熊一楓遭到羈押禁見。（圖／北斗鎮長參選人-江熊一楓臉書）





民進黨籍的彰化縣前議員江熊一楓，因為涉入助理費案資遭到調查。彰化地檢署今（5日）表示，江熊一楓涉嫌重大，有勾串滅證之虞，在去年12月24日聲請羈押禁見獲准。

江熊一楓今年74歲，丈夫為前立委江昭儀，是彰化縣第7選區3連霸的議員，地方實力雄厚，在2023年的北斗鎮長補選，代表民進黨參選最後落選。

江熊一楓遭到收押的消息已在地方流傳，檢方今天證實，因為所犯為有期徒刑5年以上重罪，經法官訊問後，有相當理由認為被告有逃亡與勾串共犯之虞，予以羈押禁見。

廣告 廣告

更多東森新聞報導

女蹲路邊玩狗！休旅車起步輾壓 黑狗慘死、她命危急搶救

余家昶告別式 大女兒哽咽：大家都說你是英雄，但我希望你不是

刷完油漆竟關門窗！台中廠房氣爆奪4命 判決出爐

