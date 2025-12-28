民進黨彰化縣長人選出爐！賴清德喊話鄉親支持：希望「她」當選

即時中心／黃于庭報導

民進黨積極布局2026九合一大選，選對會依先前「類初選」民調結果，達成共識徵召立委陳素月參選彰化縣長；而國民黨立委謝衣鳯稍早表態，經過長時間思考且聽到眾多支持者聲音，願意挑戰成為藍營2026彰化縣長候選人。對此，總統賴清德今（28）日赴彰化縣溪湖福安宮參香祈福，彰化縣長王惠美、綠委陳素月、藍委謝衣鳯均到場，他除了祝福謝順利出線，也喊話鄉親支持陳素月，希望她可以當選。

賴清德表示，很開心今天立委們不分黨派一同祈福，同時感謝王惠美過去7年多來的辛苦。他也提到，目前國民黨在進行彰化縣長初選，祝福謝衣鳯能夠順利出線，而民進黨手腳比較快，陳素月已經出線。

接著，賴清德指出，民進黨初選過程中，感謝4位同志勇敢承擔責任，包括綠委黃秀芳、前彰化市長邱建富、彰化市長林世賢，大家都沒有互相攻擊，而是闡述自己的理念、政見，未來如何為彰化打拚、照顧鄉親。

最後，賴清德說，雖然民進黨4人初選差距很小，但在決定提名陳素月後，其他3人無異議宣布支持，鼓勵他們的風度。他更喊話，未來無論國民黨候選人是誰，大家都能君子之爭，把牛肉端出讓鄉親選擇，「我也拜託啦，我還是希望陳素月可以當選，大家多支持她」。

