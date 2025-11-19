民進黨彰化縣長人選協調未果 4人都不願退將採民調決定

民進黨。（本報資料照片）

民進黨2026年在彰化縣的徵召選區是全台競爭最激烈的地方之一，立委黃秀芳、立委陳素月、彰化市長林世賢以及前彰化市長邱建富都宣布角逐。民進黨選對會今天邀請4人協調，不過4人沒人願意退出，因此會在12月中旬採民調競爭，預計12月底完成提名人選。

民進黨選對會今天下午在黨中央邀集黃秀芳、陳素月、林世賢和邱建富協調，不過4人參選意願都非常堅定，黨中央決定採將辦理民調，由選對會依民調結果及各方面評估後，再由黨主席徵召提名。

據了解，綠營將採用對比式民調，對比國民黨可能的縣長人選，民調時間預計在12月15至18日間舉行，之後再由賴清德黨主席依民調結果拍板，預訂在12月底前公布徵召人選。

