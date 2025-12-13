民進黨彰化縣長初選倒數 黃秀芳走訪各地關注農畜與在地產業

黃秀芳出席永靖謝平安搓湯圓活動。圖／黃秀芳提供





民進黨彰化縣長初選進入倒數階段，爭取提名的立委黃秀芳持續在縣內各地走訪。她今（假日）行程緊湊，上午前往彰化市卦山早市、華陽市場與民眾互動，隨後前往永靖鄉參加「謝平安千人搓湯圓」活動，並接續出席社頭鄉「織襪芭樂觀光節」及員林市「國產豬安心吃」行銷活動，實地了解地方產業發展現況。

在員林市活動現場，黃秀芳表示，彰化是重要的養豬產區，相關產業長期持續升級，從飼養管理到產品品質皆有提升。她指出，面對非洲豬瘟等防疫挑戰，產業需要政府與民眾共同守護，確保消費者能安心食用國產豬肉。她也在活動中實際採購，以行動支持在地業者。

黃秀芳出席社頭織襪芭樂觀光節，協助推廣產業。圖／黃秀芳提供

黃秀芳也提到，畜牧產業與地方飲食文化密切相關，彰化多樣的小吃美食皆仰賴穩定的農畜產品供應。日前溪湖地區一家爌肉飯店家受鄰近火警影響，她在店家恢復營業後前往關心並實際消費，表達對基層商家的支持。

除畜牧產業外，黃秀芳指出，社頭的芭樂、二林的火龍果等，都是彰化具代表性的農產。她認為，政府除持續輔導產業轉型，也應協助建立品牌形象，結合觀光與文化元素，提升產品附加價值與市場能見度。

黃秀芳表示，農業與工業是彰化發展的重要基礎，在推動城市轉型與產業升級的同時，也應兼顧在地產業的永續發展。她強調，未來無論在招商或政策規劃上，都應結合地方特色，協助打造更多具代表性的彰化品牌。

黃秀芳清晨在彰化市卦山市場、華陽市場拜票。圖／黃秀芳提供

黃秀芳清晨在彰化市卦山市場、華陽市場拜票，獲民眾熱情回應。

