民進黨彰化縣長初選戰火點燃 林世賢批先設總部搶跑叫牌傷團結

彰化市長林世賢指出，如今卻出現尚未完成協調，就各自成立總部的情況。（記者方一成攝）

▲彰化市長林世賢指出，如今卻出現尚未完成協調，就各自成立總部的情況。（記者方一成攝）

民進黨二0二六年彰化縣長初選戰火升溫，前彰化市長邱建富今（三十）日在彰化市成立「彰化富競選辦公室」，並高喊「真民意才會贏」。同樣是民進黨縣長熱門人選之一的彰化市長林世賢，呼籲有意角逐民進黨縣長提名的同黨人士，應回歸初衷：「初選理應是民意的選擇！」他指出如今卻出現「尚未完成協調，就各自成立總部」的情況，實屬罕見。

林世賢直言：這樣的做法不僅讓外界誤會黨內分裂，也讓地方幹部陷入尷尬，甚至被迫選邊站。林世賢進一步批評，部分人士以「先設總部」方式搶跑，形同對中央「叫牌」或「施壓」，不利黨的團結與後續選戰布局。林世賢表示：選舉應該比的是誰更願意傾聽、誰更能解決問題，而不是比誰花錢多、動作快。