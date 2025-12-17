民進黨彰化縣長初選民調出爐 陳素月44％拔頭籌。(圖/曾薏蘋攝)

黃秀芳(圖/曾薏蘋攝)

邱建富(圖/曾薏蘋攝)

林世賢(圖/曾薏蘋攝)

民進黨今天公布2026彰化縣長初選民調，立委陳素月44％拔得頭籌，不過除了民調，選對會還會針對人選其他特質加以考量，參與初選者受訪都表示，不論最後誰出線，都尊重選對會提名。

民進黨彰化縣長初選民調結果，今下午在黨中央宣布，四位角逐者立委陳素月、黃秀芳及彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富，四人今天都在下午四時陸續赴黨中央看開封。

邱建富受訪指出，彰化縣類初選民調結果，他非常高興也欣慰，四位候選人全都完勝國民黨謝衣鳳 而且有一段差距，當然比賽就有結果，他個人已經12年沒有參選，是四位裡面沒有職位，也沒有資源，但能夠衝到42點多％ 非常滿意，謝謝大家。

廣告 廣告

媒體追問，據說，四人差距都很近？與第一名差距多少？邱建富表示，第一名贏他一點點，大概44％，他跟第二名都是42點多％、第四名大概40％。

黃秀芳受訪則表示，尊重選對會結果，不管提名誰，都會團結一致打贏選戰，彼此差距都很近，之後選對會提名誰，未來一定團結一致，四位都在地方認真經營，今天結果都尊重，未來提名誰絕對是全力輔選，打贏明年選戰。

陳素月笑咪咪的下樓，她受訪表示，民進黨中央針對彰化縣長提名民調，剛剛公布結果，因為協調會上有承諾不公開數字，「只能跟大家說，素月領先」，但是否確定提名，還要等選對會開會決議、主席提名才算數，期待有好的結果。

她說，這段時間感謝鄉親相挺，也要感謝三位同志，彼此向選民表達願景、能力跟專長，這是良性競爭，民主競爭的典範，會團結一致為彰化打拼，希望彰化更好，會一起團結。下禮拜應該中執會會通過。

她強調，彼此都差距不大，都在誤差範圍內，其他三位同志也都非常優秀，協調會上，秘書長就說過，難免有遺珠之憾，相信良性競爭下，大家會團結為彰化努力。

林世賢受訪則表示，由黨中央統一公布。

【看原文連結】