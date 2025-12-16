民進黨彰化縣長初選激烈 黃秀芳：打造「友善毛孩」大縣

民進黨彰化縣長黨內初選進入衝刺期，立委黃秀芳，推出友善毛孩大縣政見。（圖：李河錫攝）

民進黨彰化縣長黨內初選進入最後決戰期，立委黃秀芳，前往彰化市各傳統市場掃街拜票，受到支持者歡迎；黃秀芳表示，彰化縣少子化問題嚴重，但「毛小孩」犬貓登記日增，希望把「彰化」推展成「友善毛孩」大縣！（李河錫報導）

國內社會正往高齡化與少子化、相當兩極的人口結構在發展，已經演變成「國安問題」；然而，飼養犬貓等「毛小孩」日益增加；正積極投入「民進黨彰化縣長黨內初選」的立委黃秀芳表示，受少子化衝擊，彰化縣人口流失相當快，但登記犬貓高達13萬多隻；在掃街拜票時，常遇到飼主們帶著心愛的毛孩前來打招呼，帶動「寵物經濟」蓬勃發展，包括寵物寄宿、美容、醫療等行業。

民進黨彰化縣長黨內初選進入衝刺期，參選人立委黃秀芳勤於掃街拜票，並推出友善毛孩政策、爭取支持。（圖：李河錫攝）

立委黃秀芳表示，除長期關注「毛小孩」政策，舉辦過寵物交流活動，更在立法院推動「寵物食品安全管理專法」，保障毛小孩的食安，未來也期盼建構彰化縣成為一個友善毛孩的大城市，讓大家從日常中增加幸福感，懇請鄉親在這次縣長黨內初選中可以給予支持。

黃秀芳立委認為，寵物經濟與旅遊也可以相結合，當彰化有更多友善毛孩餐廳、住宿，也會吸引更多觀光客；至於彰化的流浪狗中途之家，長期座落芬園鄉、員林市交界的阿寶坑垃圾場旁，亟待改善環境、提升品質，才能強化民眾認養意願。