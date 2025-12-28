民進黨彰化縣長初選結果出爐 賴總統親宣布「陳素月出線」

總統賴清德今（28）日下午前往彰化溪湖永安宮參香祈福，並向現場鄉親宣布，民進黨彰化縣長初選結果由立委陳素月勝出，將提名她參選下一屆彰化縣長。

現場除陳素月外，其餘3位參與初選者黃秀芳、邱建富、林世賢也在現場。賴清德說，包含陳素月在內的4位參選人願意出來參加初選，「過去大家都表現很好」，也都「很有風度」，從未攻擊過彼此，在初選結果出爐後也一致表達支持陳素月。

彰化／林宸頡 責任編輯／周瑾逸

