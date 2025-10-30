民進黨彰化縣長初選 戰火點燃

民進黨二○二六年彰化縣長初選戰火升溫，前彰化市長邱建富昨（三十）日在彰化市成立「彰化富競選辦公室」，會場湧入支持群眾擠得水洩不通，地方黨公職與各鄉鎮市基層鄉親踴躍到場高喊；馬到成功！力挺到底！氣氛熱烈，展現綠營大團結氣勢。

邱建富致詞時表示，自己為了縣長選戰已準備十二年，這幾年大小選戰我不分派系，全力輔選每一位黨內同志，對得起民進黨，也對得起彰化鄉親的期待。

【記者方一成、林明佑╱彰化報導】民進黨二○二六年彰化縣長初選戰火升溫，前彰化市長邱建富昨（三十）日在彰化市成立「彰化富競選辦公室」，並高喊「真民意才會贏」。同樣是民進黨縣長熱門人選之一的彰化市長林世賢，呼籲有意角逐民進黨縣長提名的同黨人士，應回歸初衷：「初選理應是民意的選擇！」他指出如今出現「尚未完成協調，就各自成立總部」情況，實屬罕見。

林世賢直言：這樣的做法不僅讓外界誤會黨內分裂，也讓地方幹部陷入尷尬，甚至被迫選邊站。林世賢進一步批評，部分人士以「先設總部」方式搶跑，形同對中央「叫牌」或「施壓」，不利黨的團結與後續選戰布局。