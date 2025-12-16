民進黨彰化縣長初選 抽籤決定今晚做民調

▲有意爭取民進黨彰化縣長提名的4位人選，包括彰化市長林世賢（左起）、前彰化市長邱建富、立委黃秀芳、立委陳素月。（資料畫面）

[NOWnews今日新聞] 民進黨彰化縣長提名採「類初選」模式，排定15至18日擇一天的晚上，以國民黨籍立委謝衣鳯為假想敵做對比民調，預定月底前決定提名人選；有意爭取的4位人選剛剛接到通知，確認今晚6點到10點將進行縣長電話民調。中央黨部強調，民調仍是參考，提名人選除了看民調，還要進行綜合評估，最終結果預計由選對會於12月底拍板。

爭取彰化縣長提名的4人分別為立委黃秀芳、立委陳素月、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富。根據民調辦法，15至18日的每天上午10點，由中央黨部抽籤並公布結果，昨天沒有抽中，今天上午4位人選都接到通知，將於今晚6點到10點進行民調，必須完成至少1200份有效民調。

廣告 廣告

4位人選忙著在自己的支持者社群發布消息，並提醒一定要等到訪問員說「訪問結束」再掛電話，才完成有效民調。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

謝家姐弟誰選彰化縣長？謝典霖說要把議長做好做滿 謝衣鳯回應了

綠拍板將徵召劉建國參選雲林！彰化採對比式民調假想敵是「她」

彰化初選對比式民調仍鎖定謝衣鳯 綠委力爭曝光、藍選將回應了