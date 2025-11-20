民進黨彰化縣長將採「類民調」 邱建富：達成這「原則」就願賭服輸

邱建富調，這次已無退讓空間，「我在各項民調中皆名列前茅，沒理由不戰到最後一刻！」 圖：邱建富競辦／提供

[Newtalk新聞] 民進黨選對會昨日針對彰化縣長選舉有意參選人進行協調，會後決議採「類初選」方式進行，預計 12 月中旬展開民調，當月底完成提名。前彰化市長邱建富今（20）日表示，民調結果會讓立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢跟他等 4人 知道。倘若他勝出，他有信心贏回彰化；萬一輸了的話，只要過程「公開、透明」，就會「願賭服輸」，不會脫黨參選。

邱建富表示，儘管選對會拍板以「類初選」方式進行的結果不滿意，但仍可接受，至少不是先前傳出的「徵召」方式，而這也是他一開始就一再堅持主張，提名必須有公開、透明、可檢驗的程序，好讓民眾看到民進黨重視程序正義。畢竟，他為了選縣長已準備 12 年，不能每次都要讓他禮讓對方。

他強調，這次「類初選」將會採用「對比式民調」，他認為應該比的是「已公開表態參選的人選」，這樣才能真實反映民意，讓民調更加真實與合理，同時也不會引發爭議。

邱建富也重申，他是選真，只要選舉過程符合公開透明的原則，他勝出有信心贏回彰化；輸了，也會願賭服輸，不會脫黨參選。

