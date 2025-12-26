民進黨彰化縣長徵召倒數 邱建富再開砲！駁斥「求官說」

民進黨前彰化市長邱建富。摘自邱建富臉書



民進黨中執會預計於下週三（12/31）公布2026年彰化縣長徵召人選，外界普遍預料，在黨內「類初選」民調中排名第一的立法委員陳素月可望獲得提名。不過，在正式結果公布前，於民調中排名第三的前彰化市長邱建富再度質疑民調結果，並反駁外界指其不服結果是為「求官」，自己站出來是為了捍衛制度，甚至不排除脫黨參選。

邱建富今日發布新聞稿，以「民進黨彰化縣長擬參選人」自居，表示自己因堅持程序與制度，近日在社群平台遭到大量留言攻擊、謾罵，甚至被指控是在「求官」，讓他感到難過與不平。他指出，若真是為了官位，過去12年間在多次黨內選舉關頭，為了黨內和諧選擇退讓與接受協調，卻始終未獲任何職位，相關指控並不合理。

邱建富進一步表示，黨中央已回應其訴求，承諾將複查民調數據，但他強調，問題不僅在於數據本身，更在於「類初選」制度的定位。他指出，當初黨內協調時已明確說明，民調僅供參考，提名人選仍須綜合評估，這才符合「類初選」的本意；若最終僅以民調結果作為唯一提名依據，實質上已等同正式初選，理應完整適用民進黨既有初選民調規範。

邱建富指出，依照黨內長期建立的制度，正式初選民調須由三家民調公司執行，且若數據落在誤差範圍內，必須進行第二次民調。他認為，此次各參選人之間的民調差距並不大，相關程序與判斷標準應對外清楚說明，否則前後說法恐出現矛盾。

對此，民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞回應表示，彰化縣長選舉為徵召區，一切將配合民主進步黨中央既定的制度與程序辦理。

