民進黨彰化縣長提名今民調開跑 4強陸空戰拚出線 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

距離2026九合一大選不足一年，民進黨彰化縣長選舉有4人表態參選，黨中央定調「類初選」提名，以國民黨籍立委謝衣鳯為假想敵做對比民調，今（15）日起至18日間擇一日，進行民調，預定月底前決定提名人選；國民黨則啟動協調，預估春節前底定；民眾黨仍在評估人選。

民進黨參選人有「正國會」立委黃秀芳、「新潮流」立委陳素月，及現任彰化市長林世賢、前市長邱建富，黨中央採「類初選」方式，由選對會依民調結果綜合評估後，再由黨主席賴清德徵召提名。各參選人在民調前夕周末，除勤走陸戰掃街、造勢大會，也透過網路空戰，爭取更多選民支持。地方評估，可能會由黃秀芳及陳素月兩女將其一出線，但邱建富及林世賢也有一定聲量。

黃秀芳在彰化市三民、民生市場掃街，強調在電話民調前一週，她依然在地方與立法院之間來回奔走，不論是在市場、路口、立法院或夜市，她看見的，都是同樣努力生活的彰化人。除和鄉親搏感情、聊生活，她也會在立法院，為地方建設、為民生法案開會質詢，替彰化把該爭取的資源一項一項盯緊，繼續用行動證明，自己準備好了，也願意承擔更多責任。

陳素月則參加埔鹽順澤宮冠軍路跑活動，再赴其他3人的大票倉彰化市，由縣議員楊子賢陪同到民權市場拜票，接著又回防本命區員林地區以車隊掃街，強調她一個人的腳步有限，請大家當她的分身；更在社群平台曬出兒子站台力挺，展現母子之情。

邱建富舉辦「彰化富 Wonderful 團結晚會」，民進黨創黨黨員、前立委魏耀乾也特地到場相挺。他強調，政治的初衷，永遠來自基層、來自為土地打拚的那份堅持，已準備12年了，7年多來沒有官職、沒有資源，只有一雙腳、一顆心，和鄉親的信任，很多支持是不能說出口的，但他都感受得到，也都記在心裡。這一次他不再退讓，因為這不是一個人的選擇，是鄉親用行動告訴他，要走到最後。

林世賢也舉辦「彰化勝利團結造勢大會」，集結千名支持者到場加油，不乏學界、產業、醫界、青年代表。他表示，這場活動沒有遊覽車、沒有雙主菜便當、也沒有抄來的政見，只有鄉親自動自發來相挺，挺一個不靠派系、只靠信念的人，挺彰化的未來。

照片來源：取自黃秀芳、陳素月臉書

