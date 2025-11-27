民進黨彰化縣長提名「類初選」 莊陞漢避談動向︰輔選黃秀芳為優先

彰化縣議員莊陞漢是立委黃秀芳爭取縣長提名的核心幕僚。(資料照，記者張聰秋攝)

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化縣長提名將採「類初選」模式，多位民代也做出明確表態，其中，正國會的縣議員莊陞漢不只支持與輔選同派系的立委黃秀芳，對於未來下一步動向則強調，「以黃秀芳最有利的方向」來做出自己的生涯規劃，目前以讓黃秀芳獲得提名為優先任務。

縣議員2連霸的莊陞漢曾任彰化市代表，長期都是黃秀芳選舉重要幕僚，也是這次團隊衝刺「類初選」的核心幹部。由於黃秀芳團隊已有芬園鄉長林世明表態參選縣議員、市代表周平也積極爭取中，卻獨獨不見莊陞漢尋求連任的聲音，更令各方更加好奇與猜測。

由於彰化市長林世賢即將2屆任滿，各界都看好莊陞漢接棒參選，但莊陞漢遲未表態，既不明說要選議員，還是要選市長。對此，莊陞漢強調，他目前以輔選黃秀芳為主，等到縣長提名告一段落，再來進一步確認他的未來規畫。

地方人士分析，莊陞漢的不表態，也讓未來充滿變數，也是彰化選區的一枚活棋。可以尋求縣議員連任，也可以等待「被徵召」提名彰化市長，讓黃秀芳團隊的林世明與周平，都有轉換跑道的機會。如果黃秀芳獲得提名，也可以全力輔選，勝選後再進入縣府團隊服務，也讓莊陞漢的動態備受各界矚目，而莊陞漢本人只要談到參選方向，全都語帶保留空間，為自己爭取最大的彈性規劃。

彰化縣議員莊陞漢曾任彰化市代表，被視為民進黨參選彰化市長的實力戰將。(資料照， 記者劉曉欣攝)

